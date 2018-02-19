Дело «русской мафии» в Испании: депутату Госдумы Резнику грозит до 5,6 лет тюрьмы

Депутату Госдумы Владиславу Резнику и еще 17 фигурантам так называемого дела о «русской мафии» грозит от 1,7 до 5,6 лет заключения и крупные штрафы. Суд над выходцами из России начался в Испании, причем на расследование ушло 11 лет. Речь идет об отмывании денег в период с 1990-х по начало 2000-х годов, передает РИА «Новости».

Сообщается, что на заседание прибыли почти все подсудимые, кроме Антонио Фортуни, давшего показания по видеосвязи из Марбельи. Сам Резник заявил журналистам, что считает себя невиновным и доверяет испанскому правосудию.

Прокуратура просит приговорить Михаила Ребо, согласившегося с обвинениями, к двум годам и штрафу в 600 тысяч евро, Леонида Хазина, сотрудничавшего со следствием, – к году и семи месяцам заключения и штрафу в 26 тысяч евро. Однако для большинства фигурантов прокуратура требует 5,6 лет заключения со штрафом в 100 млн евро. Это касается и депутата Госдумы Резника.

Между тем, предполагаемые лидеры группировки Геннадий Петров и Александр Малышев находятся в розыске. По мнению обвинителей, отбыв наказание в России, они перебрались в Испанию, где в 90-е с соучастниками создали компании, на которые оформляли недвижимость. Прокуратура считает, что средства переводились на счета фирм из РФ и других стран, а сами компании перепродавались. Сделки проводились в Аликанте, Малаге, Мадриде и на Майорке, а «отмытые» деньги переправлялись в офшорные зоны и другие страны.

Как сообщал «Новый День», масштабное дело «русской мафии» в Испании стало достоянием общественности после проведенной в 2008 году масштабной полицейской операции «Тройка». В Испании тогда были арестованы несколько граждан РФ.

Лидер «тамбовской» группировки Геннадий Петров среди прочего обвиняется в отмывании около 50 миллионов евро, полученных от незаконной деятельности в России. Он был задержан испанскими властями в 2008 году. В 2010 году Петрова выпустили под залог. В 2012 году лидер ОПГ получил разрешение выехать в Россию, где бесследно исчез.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 19.02.18

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