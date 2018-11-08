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Четверг, 8 ноября 2018, 12:51 мск

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В США неизвестный открыл стрельбу из пулемета, десятки ранены

В одном из баров Калифорнии произошла стрельба. Огонь открыл неизвестный. По предварительным данным, огнестрельные ранения получили десятки людей.

Инцидент произошел в заведении Borderline Bar & Grill в Таузенд-Оуксе, который является частью Лос-Анджелеса. Преступник произвел не менее 30 выстрелов, предположительно, из пулемета. Посетители заведения пытались укрыться под столами, передает телеканал CBS L.A.

По данным правоохранителей, в результате пострадали десятки человек. В соцсетях опубликованы видео с места событий, на кадрах представители экстренных служб эвакуируют раненых.

Злоумышленник скрылся с места происшествия. В настоящее время его разыскивает полиция. О мотивах стрелка не сообщается.

Лос-Анджелес, Служба информации РИА «Новый День»

Лос-Анджелес. Другие новости 08.11.18

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