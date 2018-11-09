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Пятница, 9 ноября 2018, 10:37 мск

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Массовый расстрел в баре Калифорнии устроил бывший морпех США

Фото: Reuters

Полиция установила личность человека, который расстрелял посетителей калифорнийского бара. По данным правоохранителей, нападение совершил бывший морпех, который служил в Афганистане.

Массовое убийство в баре Borderline произошло накануне. Мужчина произвел около 30 выстрелов, после чего покончил с собой. Жертвами стрелка стали 12 человек – 11 гражданских и полицейский.

Следователи не исключали версию теракта, однако не делали поспешных выводов до выяснения личности нападавшего. Как сообщает телеканал CNN, огонь открыл 29-летний Иэн Дэвид Лонг. Он был ветераном военно-морской пехоты США. 5 лет служил в Афганистане и уволился в 2013 году. В полиции отметили, что у него были проблемы с психикой.

О мотивах преступника до сих пор ничего не известно. Установлено, что стрелял он из пистолета 45-го калибра, который ранее приобрел на законных основаниях.

Лос-Анджелес, Служба информации РИА «Новый День»

Лос-Анджелес. Другие новости 09.11.18

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