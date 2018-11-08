Жертвами стрельбы в Калифорнии стали 13 человек, полиция не исключает версию теракта

Жертвами стрельбы в баре в Калифорнии стали 13 человек, среди которых был полицейский. Ранее предполагалось, что сам стрелок скрылся, однако теперь правоохранители утверждают, что обнаружили его тело среди погибших. Не исключается версия о том, что речь идет о теракте.

По словам очевидцев, стрельбу в баре Borderline устроил бородатый молодой человек восточной внешности, которому на вид около двадцати лет. В этот момент в заведении проходила студенческая вечеринка, в помещении находилось больше сотни человек, сообщают американские СМИ.

Преступник открыл огонь у входа в бар. Он сделал не менее 30 выстрелов. Как сообщил шериф округа Вентура в Калифорнии, злоумышленник был ликвидирован правоохранителями. Во время инцидента погибли 11 посетителей, а также полицейский – заместитель шерифа. Еще до двенадцати человек получили огнестрельные ранения.

В полиции не исключают, что это мог быть теракт. «Мы пока не установили личность подозреваемого. Мы не знаем, есть ли связь инцидента с терроризмом. В настоящее время ведется следствие», – сказал шериф.

Лос-Анджелес, Служба информации РИА «Новый День»

Лос-Анджелес. Другие новости 08.11.18

Число жертв бунта в таджикской тюрьме выросло вдвое. / В США неизвестный открыл стрельбу из пулемета, десятки ранены. / СМИ: В таджикской тюрьме 13 человек погибли во время бунта заключенных. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»