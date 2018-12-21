Суд в США приговорил вора в законе из России к 45 годам тюрьмы

В США к 45 годам лишения свободы приговорили криминального авторитета Раждена Шулаю, известного как Ражден Питерский. Вор в законе обвиняется в мошенничестве, отмывании денег, вымогательстве и создании ОПГ.

Шулая был задержан летом прошлого года в результате совместной операции ФБР и прокуратуры Нью-Йорка. Преступника арестовали в его доме в Нью-Джерси. Вместе с ним заключили под стражу около трех десятков членов банды, в которую входили в основном выходцы из Грузии.

Вору в законе грозило 65 лет тюрьмы. Суд приговорил его к 45 годам лишения свободы, а также компенсации в размере 550 тысяч долларов. Кроме того, у криминального авторитета изъяли имущество стоимостью более 2 млн долларов, сообщает прокуратура Нью-Йорка.

Ранее подельник Шулаи экс-чемпион по боксу в среднем весе Автандил Хурцидзе был признан виновным в компьютерном мошенничестве и приговорен к 10 годам тюрьмы.

Нью-Йорк, Служба информации РИА «Новый День»

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