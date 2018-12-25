российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 25 декабря 2018, 12:55 мск

Новости В мире

Новости дня, Новости кратко, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия

Суд обязал КНДР выплатить семье умершего американца более 501 млн долларов

Отто Фредерик Вомбиер, фото: Reuters

Судья округа Колумбия в США Берил Хауэлл обязал власти КНДР выплатить более 501 млн долларов семье американца Отто Уормбиера, который умер вскоре после освобождения из северокорейской тюрьмы. Это около 4% от общего объема ВВП Северной Кореи.

Из постановления суда следует, что северокорейские власти обязаны выплатить компенсации родителям Уормбиера – Фредерику и Синтии. Они же должны будут уведомить власти КНДР о решении суда.

Как писал «Новый День», в 2017 году Пхеньян вернул в США 22-летнего Отто Уормбиера, который был осужден за то, что сорвал пропагандистский плакат. В заключении американец провел 17 месяцев, хотя был осужден к 15 годам лишения свободы. Свой поступок он объяснил тем, что плакат – прекрасный сувенир.

В итоге студент признал свою вину и заявил, что стал «жертвой враждебной политики американской администрации в отношении КНДР». В середине июня 2017 года его отпустили «из гуманных соображений».

Когда американец вернулся на родину, его жизнь была в опасности. Врачи пришли к выводу, что Вомбиер подвергался физическому насилию со стороны тюремщиков. Его головной мозг был сильно поврежден, американец не реагировал на обращения и не мог совершать осмысленных движений.

Президент США Дональд Трамп выразил семье Вомбиера глубокие соболезнования, а также возложил ответственность за смерть студента на власти Северной Кореи.

Госсекретарь Рекс Тиллерсон поддержал мнение главы государства и потребовал освобождения трех других американцев, которые были «незаконно задержаны» в КНДР.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 25.12.18

На Сицилии активизировался вулкан Этна. Авиасообщение нарушено. / 19-летний водитель сбил несколько пешеходов в Ливерпуле. / Эксперты выступили против новогодней традиции с загадыванием желания. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

В США умер студент через несколько дней после освобождения из тюрьмы КНДР

Метки / США

Марию Бутину в США продолжают держать в изоляторе

Суд в США приговорил вора в законе из России к 45 годам тюрьмы

Глава Пентагона покидает пост из-за разногласий с Трампом

Сенаторы США призывают провести операцию в Черном море

Россия не ответит на ультиматум и не покажет США ракету, нарушающую ДРСМД

Определено главное слово 2018 года: Россия заставила США отчаянно искать справедливость

США не стали рисковать единственным тяжелым ледоколом ради учений в Арктике

Подводный робот изучит загадочное озеро под льдами Антарктиды

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Политика, Скандалы и происшествия, Северная Корея, США,

Новости партнеров