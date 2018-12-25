Суд обязал КНДР выплатить семье умершего американца более 501 млн долларов

Судья округа Колумбия в США Берил Хауэлл обязал власти КНДР выплатить более 501 млн долларов семье американца Отто Уормбиера, который умер вскоре после освобождения из северокорейской тюрьмы. Это около 4% от общего объема ВВП Северной Кореи.

Из постановления суда следует, что северокорейские власти обязаны выплатить компенсации родителям Уормбиера – Фредерику и Синтии. Они же должны будут уведомить власти КНДР о решении суда.

Как писал «Новый День», в 2017 году Пхеньян вернул в США 22-летнего Отто Уормбиера, который был осужден за то, что сорвал пропагандистский плакат. В заключении американец провел 17 месяцев, хотя был осужден к 15 годам лишения свободы. Свой поступок он объяснил тем, что плакат – прекрасный сувенир.

В итоге студент признал свою вину и заявил, что стал «жертвой враждебной политики американской администрации в отношении КНДР». В середине июня 2017 года его отпустили «из гуманных соображений».

Когда американец вернулся на родину, его жизнь была в опасности. Врачи пришли к выводу, что Вомбиер подвергался физическому насилию со стороны тюремщиков. Его головной мозг был сильно поврежден, американец не реагировал на обращения и не мог совершать осмысленных движений.

Президент США Дональд Трамп выразил семье Вомбиера глубокие соболезнования, а также возложил ответственность за смерть студента на власти Северной Кореи.

Госсекретарь Рекс Тиллерсон поддержал мнение главы государства и потребовал освобождения трех других американцев, которые были «незаконно задержаны» в КНДР.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 25.12.18

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