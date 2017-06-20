Вторник, 20 июня 2017, 11:47 мск

российское информационное агентство 18+

В мире

В США умер студент через несколько дней после освобождения из тюрьмы КНДР

В США умер студент через несколько дней после освобождения из тюрьмы КНДР
Отто Фредерик Вомбиер, фото: Reuters

22-летний Отто Фредерик Вомбиер, который был несколько дней назад отпущен из северокорейской тюрьмы, скончался в США. Американские власти возложили на Пхеньян ответственность за его смерть. Президент США Дональд Трамп заявил, что этот случай укрепит решимость Белого дома предотвращать подобные трагедии.

Отто Фредерик Вомбиер был приговорен в КНДР к 15 годам лагерей за попытку украсть пропагандистский плакат. Студент признал свою вину и заявил, что стал «жертвой враждебной политики американской администрации в отношении КНДР». В середине июня 2017 года его отпустили «из гуманных соображений», передает Reuters.

По словам родителей погибшего, когда их сын вернулся на родину, его жизнь уже была в опасности. Врачи пришли к выводу, что Вомбиер подвергался физическому насилию со стороны тюремщиков. Его головной мозг был сильно поврежден, американец не реагировал на обращения и не мог совершать осмысленных движений.

Президент Дональд Трамп выразил семье Вомбиера глубокие соболезнования, а также возложил ответственность за смерть студента на власти Северной Кореи. «США вновь осуждают жестокость северокорейского режима», – подчеркнул Трамп.

Госсекретарь Рекс Тиллерсон поддержал мнение главы государства и потребовал освобождения трех других американцев, которые были «незаконно задержаны» в КНДР.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 20.06.17

Астронавт NASA: Инопланетяне готовят захват Земли. / Спасатели эвакуировали из отелей Хорватии 800 туристов. / В Караколе спортсмены устроили разборки, организовав массовую драку.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках / Метки

, , , ,

В мире, все новости

В туристическом центре Хельсинки предотвратили теракт

Технологии /

Мечта вуайериста: домашние веб-камеры попали под контроль китайцев

Голосование на сайте

Надо ли законодательно запретить несовершеннолетним участвовать в митингах?

Италия /

Умерла знаменитый итальянский модельер Карла Фенди

Наука /

Астронавт NASA: Инопланетяне готовят захват Земли

Спасатели эвакуировали из отелей Хорватии 800 туристов
Все новости

Новости партнеров