В США умер студент через несколько дней после освобождения из тюрьмы КНДР

22-летний Отто Фредерик Вомбиер, который был несколько дней назад отпущен из северокорейской тюрьмы, скончался в США. Американские власти возложили на Пхеньян ответственность за его смерть. Президент США Дональд Трамп заявил, что этот случай укрепит решимость Белого дома предотвращать подобные трагедии.

Отто Фредерик Вомбиер был приговорен в КНДР к 15 годам лагерей за попытку украсть пропагандистский плакат. Студент признал свою вину и заявил, что стал «жертвой враждебной политики американской администрации в отношении КНДР». В середине июня 2017 года его отпустили «из гуманных соображений», передает Reuters.

По словам родителей погибшего, когда их сын вернулся на родину, его жизнь уже была в опасности. Врачи пришли к выводу, что Вомбиер подвергался физическому насилию со стороны тюремщиков. Его головной мозг был сильно поврежден, американец не реагировал на обращения и не мог совершать осмысленных движений.

Президент Дональд Трамп выразил семье Вомбиера глубокие соболезнования, а также возложил ответственность за смерть студента на власти Северной Кореи. «США вновь осуждают жестокость северокорейского режима», – подчеркнул Трамп.

Госсекретарь Рекс Тиллерсон поддержал мнение главы государства и потребовал освобождения трех других американцев, которые были «незаконно задержаны» в КНДР.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 20.06.17

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