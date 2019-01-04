Госдолг США установил новый рекорд, достигнув 78% ВВП

Госдолг США по итогам 2018 года составил $21,9 трлн, увеличившись на $2 трлн по сравнению с началом 2017 года, когда страну возглавил Дональд Трамп, сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные Минфина.

По оценкам ведомства, госдолг страны начал расти после финансового кризиса в 2008 году. В начале президентства Трампа он несколько сократился, но в 2018 году снова пошел в рост из-за налоговой реформы конца 2017 года. Как отметили в управлении конгресса США по бюджету, на конец 2018 года госдолг составлял 78% ВВП, что является самым высоким показателем с 1950 года. Дефицит бюджета вырос с 3,5% в 2017 году до 3,8% ВВП в 2018 году. В апреле 2018 года в конгрессе прогнозировали рост госдолга до 96% ВВП к 2028 году, если ситуация не изменится.

По словам председателя Совета экономических консультантов Белого дома Кевина Хассета, Трамп «абсолютно обеспокоен» ростом госдолга, поэтому он потребовал сокращения бюджета на 5% каждого агентства кабинета США в следующем бюджетном цикле. Весной 2016 года Дональд Трамп, будучи кандидатом в президенты США, в интервью газете The Washington Post обещал освободить США от долгов в течение следующих восьми лет.

Как напоминает РБК, в декабре рейтинговое агентство Moody's предсказало ухудшение финансовой устойчивости США. Согласно прогнозам, в 2019 году дефицит американского бюджета продолжит рост, а госдолг увеличится до 100% ВВП к 2028 году.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 04.01.19

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