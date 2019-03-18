Россия вновь сократила вложения в госдолг США

В январе 2019 года Россия сократила вложения в государственные облигации США, направив на эти цели $13,18 млрд, сообщает американский минфин. В результате уровень вложений России в гособлигации оказался меньше на $36 млн по сравнению с декабрем прошлого года.

Также отмечается, что $6,322 млрд Россия инвестировала в долгосрочные облигации, а $6,858 млрд – в краткосрочные, передает РИА «Новости». Отметим, что Россия снижала уровень вложений в американский госдолг на протяжении всего 2018 года. При этом госдолг США

Как писал «Новый День», по итогам 2018 года госдолг США составил $21,9 трлн, увеличившись на $2 трлн по сравнению с началом 2017 года, когда страну возглавил Дональд Трамп.

По словам председателя Совета экономических консультантов Белого дома Кевина Хассета, Трамп «абсолютно обеспокоен» ростом госдолга, поэтому он потребовал сокращения бюджета на 5% каждого агентства кабинета США в следующем бюджетном цикле. Весной 2016 года Дональд Трамп, будучи кандидатом в президенты США, в интервью газете The Washington Post обещал освободить США от долгов в течение следующих восьми лет.

В декабре рейтинговое агентство Moody's предсказало ухудшение финансовой устойчивости США. Согласно прогнозам, в 2019 году дефицит американского бюджета продолжит рост, а госдолг увеличится до 100% ВВП к 2028 году.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.03.19

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