Госдолг США обновил декабрьский мировой рекорд

Государственный долг США превысил отметку в 22 трлн долларов, что является новым абсолютным мировым рекордом. По данным Минфина США, по состоянию на 11 февраля госдолг страны впервые в истории составил более 22,012 трлн долларов. В день инаугурации президента США Дональда Трампа, 20 января 2017 года, этот показатель находился на уровне 19,947 трлн.

По мнению эксперта группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрия Куликова, обновленный долговой рекорд – не самая большая причина для беспокойства, так как экономика США показывает рост. В то же время, отмечает эксперт, текущее состояние бюджета не безоблачно, что может препятствовать возможностям противостояния экономическому спаду в будущем. «Сам по себе уровень долга в денежном выражении – это не самая сильная причина для беспокойства, потому что в денежном выражении растет и экономика, и денежные доходы государства, из которых этот долг обслуживается. Вместе с тем, текущее состояние бюджетов не безоблачно», – приводит РИА «Новости» слова Куликова.

Он напомнил, что во время рецессий в США за последние 40 лет стимулирующая фискальная политика приводила к увеличению дефицита до 4-5,5% ВВП. Обычно за семь лет отрицательный баланс возвращался к средним значениям в 1,5-2,5% и даже к профициту. Однако сейчас дефицит, достигший в 2009 году 10%, не возвращается к низкому уровню, отметил Куликов.

«Ситуация, при которой ожидаемый дефицит (в 4,5-5% к ВВП) превышает ожидаемые темпы роста номинального ВВП (4-4,5%), неустойчива. Текущий уровень несбалансированности может привести к тому, что доля негибких процентных расходов вырастет за пять лет до 15-16% (с 11-12%). Напрямую это не ведет к бюджетному кризису. Но процикличный увеличенный дефицит и рост доли негибких расходов, которые наблюдаются в благополучные годы, в случае нового экономического спада снижают возможности бюджета реагировать на него, что может привести к усилению такого спада», – заключил эксперт.

Как писал «Новый День» по итогам 2018 года госдолг США составил $21,9 трлн. Он пошел в рост после финансового кризиса в 2008 году. В начале президентства Трампа он несколько сократился, но в 2018 году снова начал увеличиваться из-за налоговой реформы конца 2017 года. Как отметили в управлении конгресса США по бюджету, на конец 2018 года госдолг составлял 78% ВВП, что являлось самым высоким показателем с 1950 года. Дефицит бюджета вырос с 3,5% в 2017 году до 3,8% ВВП в 2018 году. В апреле 2018 года в конгрессе прогнозировали рост госдолга до 96% ВВП к 2028 году, если ситуация не изменится.

По словам председателя Совета экономических консультантов Белого дома Кевина Хассета, Трамп «абсолютно обеспокоен» ростом госдолга, поэтому он потребовал сокращения бюджета на 5% каждого агентства кабинета США в следующем бюджетном цикле. Весной 2016 года Дональд Трамп, будучи кандидатом в президенты США, в интервью газете The Washington Post обещал освободить США от долгов в течение следующих восьми лет.

В декабре рейтинговое агентство Moody's предсказало ухудшение финансовой устойчивости США. Согласно прогнозам, в 2019 году дефицит американского бюджета продолжит рост, а госдолг увеличится до 100% ВВП к 2028 году.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 13.02.19

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