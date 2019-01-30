Мэр Риги отрицает свое задержание: «Моя совесть чиста, отставки не дождетесь»

Мэр Риги Нил Ушаков опроверг информацию о своем задержании, но подтвердил проведение обысков сотрудниками антикоррупционного бюро Латвии в его рабочем кабинете и дома. Политик также заявил, что не совершал никаких преступлений и не намерен уходить в отставку.

«Положа руку на сердце, могу сказать, что моя совесть чиста», – заявил мэр (цитата по BNS). По его словам, ему не присвоен никакой статус в рамках уголовного дела, по которому прошли обыски. Градоначальник не стал говорить о подробностях дела, сославшись на то, что дал подписку о неразглашении информации.

Ранее сообщалось, что сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии провели обыски в рабочем кабинете Ушакова в Рижской думе и у него дома, изъяв компьютер и документы. Отмечалось, что следственные действия проходили по коррупционному делу, но его подробности силовики уточнить отказались. Позже лидер Русского Движения Латвии, экс-депутат рижской Думы Руслан Панкратов сообщил, что мэр задержан и его везут в СИЗО.

Рига, служба информации РИА «Новый День»

Рига. Другие новости 30.01.19

Мэра Риги Нила Ушакова задержали после обысков у него в кабинете и дома. / Лихорадка Эбола вновь атакует Африку. / Ученые обнаружили в кошках неожиданную опасность для людей. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»