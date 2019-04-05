Мэр Риги Нил Ушаков лишился должности из-за претензий к работе

Мэр Риги Нил Ушаков отправлен в отставку. Поводом послужили претензии к работе городских властей. Решение об увольнении принял министр охраны окружающей среды и регионального развития Юрис Пуце.

По его словам, в последние несколько лет мэрией Риги были допущены финансовые нарушения. В частности, речь идет о взаимоотношениях между городскими властями и транспортным предприятием. Несколько документов были подписаны с нарушением необходимых процедур, сообщается в официальном издании Latvijas Vestnesis.

Ушаков может обжаловать решение об отставке в течение месяца. В настоящее время обязанности мэра исполняет спикер Рижской городской думы Олег Буров.

В конце января сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии провели обыски в рабочем кабинете Ушакова в Рижской думе и у него дома, изъяв компьютер и документы. Отмечалось, что следственные действия проходили по коррупционному делу, но его подробности силовики уточнить отказались.

Сам политик тогда заявил, что не совершал никаких преступлений и не намерен уходить в отставку. По его словам, ему не присвоен никакой статус в рамках уголовного дела, по которому прошли обыски.

Ранее Ушаков оказался в центре коррупционного скандала, связанного с муниципальным транспортным предприятием, управляющим городским общественным транспортом. В конце прошлого года президент Латвии Раймонд Вейонис призвал Ушакова уйти в отставку, но мэр проигнорировал совет. В то же время депутаты Рижской думы два раза голосовали в поддержку мэра при рассмотрении вопроса о доверии градоначальнику.

Рига, Служба информации РИА «Новый День»

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