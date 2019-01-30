Мэра Риги Нила Ушакова задержали после обысков у него в кабинете и дома

Сотрудники антикоррупционного бюро Латвии задержали мэра Риги Нила Ушакова. Об этом сообщил лидер Русского Движения Латвии, бывший депутат рижской Думы Руслан Панкратов в своем Facebook.

По словам соратника градоначальника, сейчас Ушакова везут в следственный изолятор. По предварительным данным, мэру инкриминируют коррупцию и хищение бюджетных средств.

Ранее сегодня сообщалось, что сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии провели обыски в рабочем кабинете мэра Риги и у него дома в рамках уголовного расследования. Силовики вынесли из здания документы, компьютер и другие предметы. В ведомстве не уточнили, о каком уголовном деле идет речь.

Директор юридического управления Рижской думы Янис Лиепиньш отказался от комментариев по поводу следственных действий, заявив, что делать это может только руководство Думы, передает издание LETA.

Ранее Ушаков оказался в центре коррупционного скандала, связанного с муниципальным транспортным предприятием, управляющим городским общественным транспортом.

В конце прошлого года президент Латвии Раймонд Вейонис призвал Ушакова уйти в отставку, но мэр проигнорировал совет. В то же время депутаты Рижской думы два раза голосовали в поддержку мэра при рассмотрении вопроса о доверии градоначальнику.

Стоит отметить, что Нил Ушаков возглавляет партию «Согласие», которую в Латвии считают пророссийской. Политик неоднократно выступал против притеснения русскоязычного населения в стране.

В настоящее время в Латвии проживают несколько сотен тысяч русскоязычных граждан, однако официального статуса русский язык не имеет. В 2012 году был проведен референдум о присвоении ему статуса государственного языка, но большинство граждан высказались против.

Рига, служба информации РИА «Новый День»

Рига. Другие новости 30.01.19

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