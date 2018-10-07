Латвия обновила парламент: пророссийские силы теряют позиции

По итогам выборов в латвийский парламент партия «Согласие», возглавляемая русскоязычным мэром Риги Нилом Ушаковым, опередила все другие политические объединения, однако уровень ее поддержки сократился. В Сейм избрано только 35% депутатов нынешнего созыва, две трети парламентариев могут оказаться новыми, свидетельствуют предварительные результаты выборов.

По итогам подсчета голосов со всех избирательных участков в Латвии больше всего голосов на выборах 13-го Сейма получила партия «Согласие» – 19,91%. Второе место занимает «KPV LV» – 14,06% голосов избирателей, третье Новая консервативная партия (НКП) – 13,6%. На четвертом месте по количеству голосов – объединение партий «Для развития/За!» (12,04%), на пятом – национальное объединение (VL-ТБ/ДННЛ) (11,03%), на шестом – Союз «зеленых» и крестьян (СЗК) (9,96%).

Получив 6,67% голосов, в Сейм проходит также «Новое Единство». Остальные партии не преодолели необходимый для прохождения в парламент пятипроцентный барьер.

Таким образом больше всего депутатских мандатов в новом Сейме сохранила партия «Согласие», от которой в парламент проходят 15 нынешних депутатов, но это этот результат хуже, чем в 2014 году, когда соратники Нила Ушакова получили 23% голосов и 24 места в парламенте.

С учетом того, что остальные прошедшие в Сейм партии уже заявляли об отказе от сотрудничества с «Согласием», партия рискует вновь оказаться в оппозиции, передает Delfi.

Издание отмечает, что, по всей вероятности, в Сейм войдут также десять министров нынешнего правительства премьер-министра Мариса Кучинскиса. От национального объединения (VL-ТБ/ДННЛ) в следующем Сейме, судя по всему, продолжат работу десять депутатов, от объединения «Новое Единство» – пять нынешних депутатов от «Единства», от Союза «зеленых» и крестьян (СЗК) – всего четыре. Работу в Сейме продолжит также лидер партии KPV LV Артус Кайминьш.

В Сейм вряд ли попадет нынешний министр юстиции (Нацобъединение) Дзинтарс Расначс, которого чаще всего вычеркивали из списка в Рижском избирательном округе.

За бортом может остаться и глава МВД Рихард Козловскис, и министр образования Карлис Шадурскис (оба – «Новое Единство»).

Рига, служба информации РИА «Новый День»

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