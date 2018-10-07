Встроиться не получилось: концепция Ушакова потерпела провал

Многолетняя концепция лидеров партии «Согласие» Нила Ушакова и Яниса Урбановича по встраиванию в национальное латышское самосознание в качестве «своей» политической силы потерпела полный провал. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал известный политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

«Из 166 тысяч голосов (19%), полученных «Согласием» по всей Латвии, 88 тысяч дала Рига, а 32 тысячи принесла наиболее русофильская Латгалия. Итого 120 из 166. В остальных трёх регионах страны (Курземе, Видземе и Земгале) партия заняла 5-6 места, пропустив вперёд себя местных неонацистов из «Тевземе и Бривибай», – обратил внимание эксперт в комментарии на своей странице в «Фейсбуке».

«Никакого настоящего согласия в Латвии в этой связи не наблюдается. По итогу партия рижского мэра возвращается в нишу главной русской партии, заменяя таким образом проигравший Союз русских людей (бывший ЗаПЧЕЛ) Татьяны Жданок», – констатировал Бондаренко.

Москва – Рига, служба информации РИА «Новый День»

Москва – Рига. Другие новости 07.10.18

66-летие президента РФ: Путин принимает поздравления. / Латвия обновила парламент: пророссийские силы теряют позиции. / Неделя протеста: в Ингушетии согласован 7-дневный митинг. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»