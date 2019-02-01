Гуайдо заявил о выгодах для России и Китая в смене власти в Венесуэле

Смена власти в Венесуэле пойдет на пользу ее главным торговым партнерам – Москве и Пекину. Такое заявление в интервью Reuters сделал спикер парламента страны, объявивший себя временным президентом государства Хуан Гуаидо. «Россию и Китай должны больше всего устраивать стабильность и смена нынешнего режима», – сказал он, добавив, что избранный президент страны Николас Мадуро «не защищает интересы Венесуэлы» и иностранные инвестиции, и поэтому не выгоден в качестве партнера.

По словам Гуаидо он уже делал попытки наладить контакты с Москвой и Пекином. Кроме того, он пообещал в случае победы оппозиции придерживаться всех ранее взятых обязательств перед кредиторами и владельцами государственных бумаг. Как писал «Новый День», в Венесуэле с 21 января проходят массовые протесты против действующего президента Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. Европа, США, а также большинство стран обеих Америк поддержали его.

Россия и Китай в свою очередь поддерживают избранного президента страны Николаса Мадуро как законного президента Венесуэлы. Москва заявила о готовности выступить посредником между властями и оппозицией.

Каракас, Иван Гридин

Каракас. Другие новости 01.02.19

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