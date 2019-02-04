Семь стран ЕС признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы, против выступила Италия

Ведущие страны Евросоюза сегодня объявили о признании лидера оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы до проведения «законных демократических выборов». О своей поддержке Гуайдо заявили президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, глава правительства Испании Педро Санчес, глава МИД Великобритании Джереми Хант, глава МИД Швеции Маргот Валльстрем, канцлер Австрии Себастьян Курц, а также глава МИД Дании Андерс Самуэльсен.

Между тем, в ЕС нет единства по ситуации в Венесуэле. Против Гуайдо выступила Италия. Ситуация в этой латиноамериканской стране обсуждалась на неформальном саммите глав МИД стран ЕС, который прошел 31 января – 1 февраля в Бухаресте. Италия заблокировала заявление Евросоюза о признании главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дипломатический источник. По его информации, в заблокированном документе говорилось, что Брюссель признает Гуаидо в случае отказа организовать новые выборы президента.

Ранее Европарламент признал Гуаидо «легитимным временным президентом» и призвал ЕС принять такое же решение.

Как сообщал РИА «Новый День», 26 января Германия, Франция, Испания предъявили ультиматум действующему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, потребовав от него в течение восьми дней объявить проведение в стране новых выборов. В противном случае эти страны заявили о готовности признать Гуайдо временным президентом. Мадуро отверг ультиматум. Его срок истек накануне.

Сегодня Кремль вновь повторил свою позицию по ситуации в Венесуэле, сочтя стремление Запада легитимизировать попытку захвата власти в латинской стране прямым вмешательством в ее внутренние дела. «Навязывание каких-то решений или попытка легитимизировать попытку узурпации власти является прямым и косвенным вмешательством во внутренние дела Венесуэлы», – заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, решение политического кризиса возможно только самими венесуэльцами.

Напомним, 23 января председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства и пообещал сделать все возможное для устранения узурпатора, которым он назвал Николаса Мадуро. После этого власти США, Канады, Грузии, ряда стран Южной Америки признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Мадуро отказался уйти в отставку и разорвал дипломатические отношения с США, обвинив Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы. Он получил поддержку со стороны Турции, России, Мексики, Боливии, Кубы. Москва выразила готовность стать посредником между властями и оппозицией этой страны. МИД РФ заявил, что Москва будет поддерживать Каракас, и предостерег США от военного вмешательства.

Брюссель, служба информации РИА «Новый День»

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