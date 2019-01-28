«Два медведя в одной берлоге не уживутся никогда»: Венесуэла покажет, кто сильнее – Путин или Трамп

В Венесуэле, которая сейчас переживает острый политический кризис, возможен силовой вариант решения конфликта. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая в Госдуме на встрече с молодежью. Политик считает, что Москва должна поддержать избранного президента Николаса Мадуро, чтобы доказать, что Россия не уступит США, и «Путин сильнее Трампа».

«Мы можем поддержать Мадуро и он устоит у власти, или мы ничего особенного не сделаем, и он согласится на выборы – и, естественно, их проиграет, – сказал Жириновский про два возможных варианта развития событий. – На честных выборах любая действующая власть проигрывает, она надоела. Все живут бедно – не думайте, что только у нас. Во всем мире – в Америке, Европе. Невозможно дать всем хорошие квартиры и зарплаты, всегда будут бедные и богатые, удачливые и неудачники».

Как считает Жириновский, если Россия поддержит Мадуро, она продемонстрирует, что не позволит США указывать, кто должен быть президентом той или иной страны. «Вы же выступаете за демократию? А какая это демократия? Он всенародно избранный. Как в Сирии, – заявил лидер ЛДПР. – Может не нравится, а все президенты не нравятся».

Если Москва не поддержит Мадуро, Россию могут назвать слабой, опасается лидер ЛДПР. «Трамп сказал, что будет другой президент, а Россия промолчала. Здесь моральный аспект – престиж страны, – объяснил политик. – Плюс, если Мадуро остается, – там останутся наши советники, наше оружие, вся венесуэльская армия оснащена нашим оружием. И контракт там, наверное, на миллиарды заключен. Мы можем там базу сделать и прямой наводкой держать под обстрелом все южные штаты США».

По его словам, «самое главное, конечно, моральный аспект, кто выиграет – Трамп или Путин». Жириновский отметил, что фактически это спор глав двух сильнейших государств, в котором решится, кто из них сильнее.

«Трамп сказал – ты, Гуайдо, будешь президентом. А Путин сказал – Мадуро останется. И весь мир затаив [дыхание] смотрит, чья возьмет. Если Мадуро остается – Путин сильнее Трампа. Если Мадуро сбежит – сильнее Трамп. Вся планета смотрит. На планете два хозяина. Два медведя в одной берлоге не уживутся никогда. Как две хозяйки на одной кухне, – пояснил лидер ЛДПР. – В Сирии мы доказали, но там доказало наше оружие – самое мощное в мире. А здесь пока нам трудно, хотя силовой вариант нельзя исключать».

«Можно выгнать всех дипломатов, которые не признают его, силой подавить мятеж, арестовать всех оппозиционеров. Может быть гражданская война, как в Испании, как в Сирии. Но мое мнение – надо поддержать Мадуро. Это будет наш всемирный успех», – заключил лидер ЛДПР.

Москва, Татьяна Дорофеева

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