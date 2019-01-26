План США по смене власти в Венесуэле в действии: Испания, Франция и Германия предъявили ультиматум Мадуро

Испания, Франция и Германия выступили с требованиями к законному президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. Эти страны готовы признать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным главой государства, если действующие власти страны в течение восьми дней не объявят о проведении выборов.

Первым ультиматум Мадуро сегодня выдвинул премьер-министр Испании Педро Санчес. «Правительство Испании дает Николасу Мадуро восемь дней, чтобы созвать свободные, прозрачные и демократические выборы», – заявил премьер Испании Педро Санчес, отметив, что в противном случае Мадрид признает Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы. Об этом сообщает газета El Pais.

Позже с аналогичным заявлением выступил президент Франции Эмманюэль Макрон, отметив, что венесуэльский народ сам должен определить свое будущее. О таком же требовании заявила и представитель правительства Германии Мартина Фитц.

На ультиматум официальному Каракасу отреагировал МИД России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова написала в своем Facebook: «Заявления делаются не только идентичные, но даже в одно и то же время».

Как сообщал РИА «Новый День», 23 января председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства и пообещал сделать все возможное для устранения узурпатора, которым он назвал действующего президента Николаса Мадуро. После этого власти США, Канады, Грузии, ряда стран Южной Америки признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Мадуро отказался уйти в отставку и разорвал дипломатические отношения с США. Он получил поддержку со стороны Турции, России, Мексики, Боливии, Кубы. Москва выразила готовность стать посредником между властями и оппозицией этой страны. МИД РФ заявил, что Москва будет поддерживать Каракас, и предостерег США от военного вмешательства.

Сегодня американское издание The Wall Street Journal раскрыло подробности тайного плана США по смене власти в Венесуэле.

По данным высокопоставленного источника газеты в Белом доме, Вашингтон разрабатывал секретный план по Венесуэле несколько недель. Отмечается, что в ночь на 23 января вице-президент США Майк Пенс позвонил Гуайдо и пообещал, что Вашингтон поддержат его, если он перехватит рычаг управления страной у действующего президента Николаса Мадуро, сославшись на ряд положений конституции страны. Собеседник издания указал, что этот звонок привел в действие секретный план, который Вашингтон разрабатывал в последние недели. В его обсуждении участвовали союзники Соединенных Штаов и ключевые фигуры венесуэльской оппозиции, в том числе Гуайдо.

Ранее AP со ссылкой на свои источники сообщило, что Гуайдо в середине декабря прошлого года тайно ездил в США, а также в Колумбию и Бразилию, чтобы посвятить официальные лица этих стран в детали стратегии массовых протестов венесуэльской оппозиции.

Сегодня также сообщалось, что Госдеп США назначил ответственного за «восстановление демократии» в Венесуэле. Им станет бывший дипломат Эллиот Абрамс. По словам госсекретаря Майка Помпео, он должен будет «помочь восстановить демократию и процветание в своей стране.

В субботу по инициативе Вашингтона пройдет заседание Совбеза ООН по ситуации в Венесуэле. На нем США собираются оказать давление на другие страны, чтобы те поддержали Гуайдо в качестве президента боливарианской республики, передает Reuters.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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