Политический кризис в Венесуэле: США выдавливают Россию из своего «подбрюшья»

Последние события в Венесуэле, где глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны, свидетельствуют, что Вашингтон осуществил очередной государственный переворот. Как считает политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, это может быть ответом на развитие отношений между Москвой и Каракасом и попытки РФ разместить в американском «подбрюшье» свое ядерное вооружение. Об этом эксперт сказал в интервью РИА «Новый День».

По оценке политолога, признав Гуаидо в качестве президента Венесуэлы, США в очередной раз продемонстрировали двойные стандарты в своей политической линии. «Они декларируют демократию для себя, а для всех остальных допускают власть через организацию государственных переворотов. Конечно, это неприемлемо», – подчеркнул он.

Мартынов пояснил, что смена власти чрезвычайно выгодна Штатам, которых не устраивал президент Венесуэлы Николас Мадуро, активно сотрудничавший с РФ. Кроме этого, опасения Вашингтона вызывало намерение России разместить свои стратегические бомбардировщики Ту-160, способные нести ядерное оружие, на венесуэльском острове La Orchila.

«Это (Венесуэла) «подбрюшие» США. Для нас (размещение вооружений в Венесуэле) своего рода было бы симметричным ответом на активность США в нашем «подбрюшье» – постсоветским пространстве, у наших границ. Это же совсем рядом, это зона их прямых стратегических интересов. Логика здесь простая – российские военные уже даже соглашение по этому поводу подписали, там не только речь идет о бомбардировщиках, о заходе российских кораблей в венесуэльских порты, базах наших... Конечно, как только это стало известно, американцы начали искать пути (противодействия)», – отметил Мартынов.

Эксперт обратил внимание, что американский Белый дом действует по уже известному отработанному в других странах сценарию. Он напомнил о деятельности американских «фабрик мыслей», которые инспирировали приход удобной для США власти на Украине в 2014 году. «Или из свежего – события, которые они называют «революцией», а на самом деле – государственный переворот – в Армении весной прошлого года», – констатировал Мартынов.

«Это их симметричный ответ, мы в их зоне влияния, в итоге, ответ – госпереворот. Ничего нового», – сказал он.

Мартынов также подчеркнул, что сейчас дальнейшее сотрудничество между Россией и Венесуэлой прогнозировать сложно. «Пока только декларации. Кто-то переходит на чью-то сторону, кто-то – нет. Давайте дождемся результата, хотя бы вечера. Там еще ничего не закончилось», – сказал он.

Напомним, 20 мая 2018 года в Венесуэле прошли внеочередные президентские выборы. Мадуро победил на них, набрав 67,8 % голосов. Выборы вызвали протест со стороны большинства государств Запада и Латинской Америки. Четырнадцать стран, включая Аргентину, Бразилию и Канаду, отозвали своих послов из Каракаса в знак протеста против результатов выборов. США наложили на Венесуэлу дополнительные экономические санкции. Президент РФ Владимир Путин поздравил Мадуро с переизбранием. Кроме России, результаты выборов признали также Эль-Сальвадор, Куба и Китай.

Инаугурация Мадуро состоялась только в январе, а, в понедельник, 21 января в стране начались массовые протесты. Власти страны сообщили об аресте 27 человек по делу о попытке восстания.

Минувшей ночью стало известно, что глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны и принес присягу. Он заявил, что берет на себя президентские обязанности, чтобы «добиться окончания узурпации власти, сформировать переходное правительство и провести честные выборы».

В среду Мадуро разорвал дипломатические отношения с США, дав американским дипломатам 72 часа на то, чтобы покинуть страну.

Стоит отметить, что в Венесуэле крайне тяжелая экономическая ситуация. ВВП сократился за год на 18%, гиперинфляция в 2018 году составила почти 1 700 000%. В последние годы режим Мадуро во многом опирался на поддержку России. В рамках помощи Каракасу в ноябре 2017 года Москва согласилась на реструктуризацию венесуэльского долга, который составляет около $3,15 млрд

При этом Венесуэла располагает самыми большими разведанными запасами нефти в мире, обгоняя даже Саудовскую Аравию, – около 300 млрд баррелей – почти в четыре раза больше всех нефтяных запасов России.

Москва, Мария Вяткина

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