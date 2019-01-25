Путин обсудил с Мадуро развитие кризиса в Венесуэле

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с избранным главой Венесуэлы Николасом Мадуро, в ходе которого назвал причину обострения кризиса в латиноамериканской стране. Российский лидер отметил, что на ситуацию в Венесуэле повлияли извне. Он заявил, что деструктивное внешнее вмешательство грубо попирает нормы международного права и выразил поддержку законным властям Венесуэлы.

Кроме того, Путин подчеркнул, что кризис необходимо преодолеть в рамках конституционного поля путем мирного диалога, передает РИА «Новости», пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны. По словам посла России в Каракасе Владимира Заемского, контактов с объявившим себя президентом Венесуэлы Хуаном Гуаидо у посольства России не было.

Позднее стало известно, что США официально запросили проведение заседания Совбеза ООН по Венесуэле. Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США намерены «отрезать» нелегитимные власти страны от всех источников дохода. «Мы считаем в свете нашего признания Хуана Гуаидо как конституционного временного президента Венесуэлы, что эти доходы должны поступать легитимному правительству. Это очень сложно, мы рассматриваем множество всего, что нам надо сделать, но это еще в процессе», – сказал он в эфире телеканала Fox Business.

Американский политолог, эксперт по Латинской Америке Марк Джонс считает, что конфликт рискует перерасти в международный, так как различные страны поддерживают различные стороны внутриполитического конфликта. Его опасения небезосновательны. Так, днем ранее большинство стран Южной и Северной Америки, в том числе США, признали президентом Гуаидо, а Китай, Россия и Турция продолжили оказывать поддержку избранному Мадуро.

Марк Джонс также заявил, что считает решение президента США Дональда Трампа признать Гуаидо правильным, а шаг американского лидера – «очень смелым». «Но это также весьма рискованный шаг, который, вероятно, сделает плохую ситуацию еще хуже», – пояснил он. В среду на фоне массовых протестов против Николаса Мадуро лидер оппозиции Венесуэлы объявил себя президентом. Спустя считанные минуты его признал Дональд Трамп.

Каракас, Иван Гридин

Каракас. Другие новости 24.01.19

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