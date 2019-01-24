США поддержат дипотношения с Венесуэлой через временного «президента» Гуадио

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро не имеет полномочий для разрыва дипломатических отношений с США, заявил госсекретарь Майк Помпео. Он подчеркнул, что Вашингтон намерены поддерживать связи с Каракасом через Хуана Гуаидо, объявившего себя временным «президентом» этой страны.

«Соединенные Штаты поддерживают дипломатические отношения с Венесуэлой и будут вести наши отношения с Венесуэлой через правительство временного президента Хуана Гуаидо, который попросил нашу миссию остаться в Венесуэле. Соединенные Штаты не признают режим Мадуро в качестве правительства Венесуэлы. Соответственно, Соединенные Штаты не считают, что бывший президент Николас Мадуро имеет юридические полномочия разрывать дипломатические отношения с Соединенными Штатами или объявлять наших дипломатов персоной нон-грата», – приводит слова Помпео пресс-служба госдепа.

По его словам, США сделают все для привлечения к ответственности любого, кто будет угрожать безопасности американских дипломатов в Венесуэле. Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду, 23 января, объявил себя временным главой государства. Гуаидо признали США, которые потребовали от президента Венесуэлы Николаса Мадуро отказаться от применения силы против оппозиции. В ответ венесуэльский лидер объявил о разрыве дипотношений с Соединенными Штатами и потребовал от американских дипломатов в течение трех суток покинуть страну.

В поддержку Гуаидо также выступили Евросоюз и ряд латиноамериканских стран., отмечает РИА «Новости». Россия по-прежнему считает действующим президентом Венесуэлы Мадуро. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что позиция Запада по ситуации в Венесуэле показывает, как западное сообщество в реальности относится к международному праву, суверенитету и невмешательству во внутренние дела других государств.

Последние события в Венесуэле и вокруг этого государства могут свидетельствовать о начале нового карибского кризиса. Такое мнение высказал политтехнолог, специалист по политическому PR и массовым коммуникациям на территории Ближнего Востока и Южного Кавказа Денис Коркодинов.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 23.01.19

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