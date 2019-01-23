Карибский кризис 2.0: ядерное оружие России и беспорядки в Венесуэле

Последние события в Венесуэле и вокруг этого государства могут свидетельствовать о начале нового карибского кризиса. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал политтехнолог, специалист по политическому PR и массовым коммуникациям на территории Ближнего Востока и Южного Кавказа Денис Коркодинов.

«Казалось бы, какое отношение имеют происходящие сегодня в Венесуэле события к Москве и почему я внезапно привлек свое внимание к Каракасу? Отвечая на данный вопрос, отмечу, что одной из ключевых причин попытки организации государственного переворота в исполнении Хуана Гуайдо против режима Николоса Мадуро является стремление России разместить стратегические бомбардировщики Ту-160, способные нести ядерное оружие, на венесуэльском острове La Orchila», – отметил эксперт в комментарии на своей странице в «Фейсбуке».

Коркодинов обратил внимание, что Вашингтон естественно намерен помешать реализации этого амбициозного плана, поскольку если в 125 милях к северо-востоку от Каракаса будут размещены российские бомбардировщики, то это может стать поводом для инициирования нового этапа Карибского кризиса со всеми вытекающими отсюда последствиями.

«Россия вполне осознанно намерена создать условия для эффекта deja vu Карибского кризиса 1962 года, когда на Кубе было размещено советское ядерное оружие, способное достичь американских целей. Но Куба сейчас совсем другая: после отставки Фиделя Кастро Гавана не очень-то и рада выступать в роли полигона российско-американских отношений. Другое дело – Венесуэла, которая является традиционным противником Вашингтона и полна ненависти к американцам за комплекс санкционных мер в отношении режима Николоса Мадуро», – подчеркнул эксперт.

«Второй раз в истории Россия и США оказались слишком близки к началу новой ядерной гонки вооружений, и Каракас является частью этой ядерной головоломки», – заключил Коркодинов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.01.19

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