МИД РФ предостерег от внешнего вмешательства в суверенные дела Венесуэлы

Заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков заверил, что Москва будет поддерживать Каракас, и предостерег США от военного вмешательства. Власти России намерены поддерживать «дружескую Венесуэлу», которая является для нее стратегическим партнером, заявил Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

«Будем стоять, если хотите, в одном ряду с этой страной на страже суверенитета, на страже недопустимости посягательств на принцип невмешательства во внутренние дела. Материальное сотрудничество, практическое сотрудничество между Россией и Венесуэлой продолжается в разных областях. Мы совершенно не настроены его совершенно сворачивать», – сказал Рябков. Он также предостерег власти США от военного вмешательства в дела Венесуэлы, отметив, что это привело бы к реализации «катастрофического сценария».

Комментируя случившееся, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «прогрессивное западное сообщество» вмешивается во внутренние дела государств, «в ручном режиме меняя там власть».

Из официального заявления МИДа следует, что экстремистски настроенные противники законного правительства Венесуэлы, потерпев неудачу в попытках сместить Николаса Мадуро, в том числе путем его физического устранения, избрали максимально конфронтационный сценарий противостояния.

«Приведение к присяге оппозиционного «врио президента Венесуэлы» и незамедлительное признание его в этом качестве со стороны США и ряда региональных государств направлено на усугубление раскола в венесуэльском обществе, рост фронтального уличного противоборства, кардинальную дестабилизацию внутриполитической ситуации и дальнейшую эскалацию конфликта», – заявили в российском МИД.

Там также подчеркнули, что подобное намеренное и, очевидно, хорошо продуманное создание в Венесуэле «двоевластия», формирование альтернативного центра принятия решений – это прямой путь к хаосу, разрушению основ венесуэльской государственности. «Видим в бесцеремонных действиях Вашингтона новую демонстрацию тотального игнорирования норм и принципов международного права, попытку сыграть роль самозванного вершителя судеб других народов. Налицо стремление провернуть в Венесуэле апробированные сценарии смены неугодных правительств», – подчеркнули российские дипломаты.

В МИДе встревожены сигналы из ряда столиц о возможности вооруженного вмешательства извне. «Предостерегаем от подобных авантюр, чреватых катастрофическими последствиями.

Обращаемся к здравомыслящим венесуэльским политикам, находящимся в оппозиции к законному правительству Н.Мадуро, с призывом не становиться пешками в чужой шахматной игре. Только венесуэльцы имеют право определять свое будущее. Деструктивное внешнее вмешательство, особенно в нынешней крайне накаленной обстановке, недопустимо. Подстрекательство не имеет ничего общего с демократическим процессом. Это прямой путь к беззаконию и кровопролитию», – считают в российском внешнеполитическом ведомстве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что российские власти «внимательным образом» следят за развитием событий в Венесуэле. «Попытку узурпации верховной власти в Венесуэле мы считаем противоречащей и нарушающей основы и принципы международного права. Это является основой нашей позиции», – сказал он.

Журналисты спросили, предоставит ли Москва политическое убежище Николасу Мадуро, на что Песков сказал, что такой вопрос не стоит. Россия считает его легитимным президентом, подчеркнул он. Отвечать на вопрос о том, связывает ли Москва происходящее в стране с политикой Мадуро или с внешними факторами, пресс-секретарь также отказался. Без ответа он оставил и вопрос о том, опасается ли Россия за возврат своего кредита Каракасу.

Как писал «Новый День», 23 января, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства и пообещал сделать все возможное для устранения узурпатора, которым он назвал действующего президента Николаса Мадуро. После этого власти США, Канады, Грузии, ряда стран Южной Америки признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

Москва, Иван Гридин

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