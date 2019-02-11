Сенатор посулила Трампу тюрьму уже до новых президентских выборов

Президент США Дональд Трамп может оказаться в тюрьме еще до ближайших президентских выборов, которые намечены на 2020 год. Такое мнение озвучила сенатор-демократ от штата Массачусетс и кандидат на пост главы государства Элизабет Уоррен. «К тому времени, когда мы подойдем к 2020 году, Дональд Трамп может даже уже не быть президентом. В действительности, он может даже не быть свободным человеком», – цитирует Уоррен телеканал NBC.

Сенатор отметила, что Трамп ежедневно публикует расистские или разжигающие ненависть твиты, что-то «темное и уродливое». Она призвала прессу, других кандидатов не попадать в ловушку и не обращать внимание на каждое действие Трампа. В минувшую субботу Элизабет Уоррен официально включилась в президентскую гонку в США, объявив о выдвижении своей кандидатуры.

На данный момент Уоррен одна из наиболее узнаваемых потенциальных кандидатур от демократов, наряду с бывшим вице-президентом Джо Байденом и сенатором Берни Сандерсом, последний является ее наиболее вероятным конкурентом на раннем этапе праймериз, передает РИА «Новости». Среди тех, кто уже выдвинулся в президенты от демократов или начал подготовку к выдвижению, – сенаторы Камала Харрис и Эми Клобушар, член палаты представителей Тулси Габбард, экс-глава кофейной сети Starbucks Говард Шульц, сенатор Кори Букер. В числе потенциальных кандидатов называют экс-конгрессмена Бето О'Рурка, сенатора Кристен Джиллибранд и других.

Стоит отметить, что Трамп на протяжении многих лет издевался над Элизабет Уоррен, называя ее именем индейской принцессы и героини диснеевских мультфильмов Покахонтас. Выборы президента пройдут в ноябре 2020 года. Как ожидается, президент Дональд Трамп будет баллотироваться на второй срок от Республиканской партии.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 11.02.19

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