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Четверг, 14 февраля 2019, 00:06 мск

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Польша «похоронила» надежды России на судоходство в Балтике

Фото: Kongsberg Defence & Aerospace

Появление в ВМС Польши дивизиона береговой обороны, оснащенного противокорабельными ракетами NSM, окончательно «похоронило» надежды России на удержание морских транспортных путей в Балтийском море. Такое заявление на страницах интернет-издания Defence24 сделал польский военный эксперт Максимилиан Дура.

«Ракеты NSM дальностью 220 километров позволяют блокировать движение гражданских судов, направляющихся в сторону России или из нее по Балтийскому морю», – заявил Дура. По его словам, польские ракеты также осложнят выполнение боевых задач военным кораблям. При этом возможное появление в ВМС Польши новых фрегатов, скорее всего, окажется лишь на руку России, отмечает эксперт. Он пояснил, что эти корабли вряд ли смогут обеспечить эффективную противовоздушную оборону со стороны моря, а их уничтожение вряд ли станет для России сложной задачей.

Фрегаты, в отличие от береговых ракетных комплексов, являются точечной целью, которую легко обнаружить, при этом для их уничтожения России будет достаточно просто доставить в Калининградскую область некоторое количество противокорабельных ракет, считает польский эксперт. «Компенсировать появление одного нового польского фрегата россияне смогут, не тратя сотни миллионов долларов», – добавил эксперт.

NSM (Naval Strike Missile) – противокорабельная ракета, разработанная норвежской фирмой Kongsberg Defence & Aerospace и принятая на вооружение в 2007 году. Как отмечает РИА «Новости», может применяться по наземным целям, также имеется авиационный вариант ракеты. Польша в 2013 году закупила 12 пусковых установок и 48 ракет, в декабре 2014 года Варшава заказала вторую партию пусковых установок и ракет.

Варшава, Иван Гридин

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