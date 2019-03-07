В Греции освободили задержанного по требованию Украины российского бизнесмена

В Греции освободили российского бизнесмена Евгения Калинина, задержанного по запросу Украины.

По словам адвоката предпринимателя Янниса Рахиотиса, его подзащитного отпустили на свободу по решению Афинского апелляционного суда. Юрист указал, что в судебном вердикте отмечалось, что россиянин «был арестован и заключен в тюрьму по ошибке, поскольку против него не было международного ордера». По его словам, Калинин был освобожден в среду вечером и уже вылетел в Москву.

Как сообщал «Новый День», Калинина арестовали 28 февраля в афинском аэропорту, но об этом стало известно в минувшие выходные. Он находился в Греции в служебной командировке. Киев обвиняет россиянина в нарушении налогового законодательства во время работы на Украине. Сам Калинин уверяет, что его преследуют за работу в компаниях Сергея Курченко, считающегося сторонником экс-президента Украины Виктора Януковича.

Калинин возглавлял нефтеперерабатывающий завод в Одессе с 2011 по 2013 год. До 2011 года он занимал пост вице-президента «ТНК-ВР Коммерс» на Украине. Калинин имеет только гражданство России, на Украине работал по контракту.

Афины, служба информации РИА «Новый День»

Афины. Другие новости 07.03.19

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