Российский бизнесмен, задержанный в Греции, заявил об угрозе его жизни

Российский предприниматель Евгений Калинин, которого задержали в Греции, заявил, что считает арест незаконным. Бизнесмен опасается за свою жизнь, если греческие власти удовлетворят запрос Украины на его экстрадицию.

«Я пишу это обращение из греческой тюрьмы, куда меня поместил украинский режим с помощью греческого прокурора», – цитирует Калинина РИА «Новости». По словам предпринимателя, Греция взяла его в заложники в интересах Украины.

«Очевидно, что на Украине у меня нет шансов на справедливое правосудие, и, кроме того, моя экстрадиция украинскому режиму несет 100% угрозу моей жизни. Другими словами, меня либо убьют (сотрудники правоохранительных органов или радикалы), либо они потребуют огромную награду за «решение дела», – говорится в письме.

Калинина арестовали 28 февраля в афинском аэропорту. Киев обвиняет предпринимателя в нарушении налогового законодательства во время работы в стране. Сам Калинин уверяет, что его преследуют за работу в компаниях Сергея Курченко, считающегося сторонником экс-президента Украины Виктора Януковича.

Афины, Служба информации РИА «Новый День»

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