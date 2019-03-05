российское информационное агентство 18+

Обзор мобильных приложений

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 5 марта 2019, 13:28 мск

Новости Скандалы и происшествия

Российский бизнесмен, задержанный в Греции, заявил об угрозе его жизни

Российский предприниматель Евгений Калинин, которого задержали в Греции, заявил, что считает арест незаконным. Бизнесмен опасается за свою жизнь, если греческие власти удовлетворят запрос Украины на его экстрадицию.

«Я пишу это обращение из греческой тюрьмы, куда меня поместил украинский режим с помощью греческого прокурора», – цитирует Калинина РИА «Новости». По словам предпринимателя, Греция взяла его в заложники в интересах Украины.

«Очевидно, что на Украине у меня нет шансов на справедливое правосудие, и, кроме того, моя экстрадиция украинскому режиму несет 100% угрозу моей жизни. Другими словами, меня либо убьют (сотрудники правоохранительных органов или радикалы), либо они потребуют огромную награду за «решение дела», – говорится в письме.

Калинина арестовали 28 февраля в афинском аэропорту. Киев обвиняет предпринимателя в нарушении налогового законодательства во время работы в стране. Сам Калинин уверяет, что его преследуют за работу в компаниях Сергея Курченко, считающегося сторонником экс-президента Украины Виктора Януковича.

Афины, Служба информации РИА «Новый День»

Афины. Другие новости 05.03.19

Сексуальное рабство: насильники-педофилы издевались над девочкой почти четыре месяца. / «Наказание ремнем» подростка в магазине: возбуждено уголовное дело. / «Если случится пожар, дети просто не успеют выйти»: родители требуют от мэрии решить ситуацию с пристроем к школе № 181. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / Украина

В Крыму задержали украинца за торговлю российским гражданством

Медведев обозначил условия нового договора о транзите газа через Украину

Задержанного в Крыму украинского священника «новой церкви» освободили

Украине разрешили выловить больше азовского бычка

«Мы будем вам помогать, пока вы не сдохнете»: Вашингтон присматривается к Зеленскому, но делает ставку на Порошенко

Верка Сердючка поедет спасать Украину на Евровидении

Западные страны и Украина фактически считают Крым российским

Украинским артистам законом запретят считать Крым российским

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Украина, Европа, Украина,

Новости партнеров