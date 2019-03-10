Times рассказала о новом оружии фрегата «Адмирал Горшков»

Российский фрегат «Адмирал Горшков» якобы провёл противодиверсионные учения вблизи шотландского города Лоссимут, пишет британское издание The Times. Внимание представителей местных вооружённых сил привлекла система визуально-оптических помех «Филин», установленная на корабле.

Газета также сообщает, что спикер Шотландской национальной партии по вопросам обороны Стюарт Макдональд прокомментировал проход «Адмирала Горшкова» в акватории, предположив, что Россия якобы создаёт провокацию, проводя учения в территориальных водах Великобритании.

Источник The Times в британском Министерстве обороны в свою очередь отметил, что российские корабли приблизились к побережью Шотландии, желая укрыться от шторма.

Ранее появилась информация о том, что новый российский фрегат «Адмирал Горшков», оснащённый ракетами «Калибр», прошёл пролив Ла-Манш и проследовал в Атлантический океан.

Для наблюдения за «Адмиралом Горшковым» и тремя вспомогательными кораблями на время их прохождения вблизи британских территориальных вод был направлен Британский эсминец Defender.

Как писал «Новый День», о том, что Военно-морской флот России получил станции визуально-оптических помех 5П-42 «Филин» стало известно в начале февраля. Данные системы способны ослеплять противника, вызывать галлюцинации. Эффект достигается благодаря низкочастотным колебаниям яркости, которые вызывают атипичные возбуждения зрительного нерва.

Авторство разработки принадлежит холдингу «Росэлектроника». Новые системы уже находятся на вооружении фрегатов «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал флота Касатонов». Оборудование также установят на фрегатах проекта 22350, которые возводятся на судостроительном заводе «Северная верфь».

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 10.03.19

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