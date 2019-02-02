Россия вооружилась галлюциногенными системами

Военно-морской флот России получил станции визуально-оптических помех 5П-42 «Филин». Данные системы способны ослеплять противника, вызывать галлюцинации. Эффект достигается благодаря низкочастотным колебаниям яркости, которые вызывают атипичные возбуждения зрительного нерва.

Авторство разработки принадлежит холдингу «Росэлектроника». Новые системы уже находятся на вооружении фрегатов «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал флота Касатонов». Оборудование также установят еще на фрегатах проекта 22350, которые возводятся на судостроительном заводе «Северная верфь», передает РИА «Новости».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.02.19

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