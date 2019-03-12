Противолодочный самолет США облетел на малой высоте отряд кораблей РФ

Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon вчера, 11 марта, совершил облет на мало высоте отряд кораблей Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Горшков», который находится в походе в Атлантике.

Это следует из данных западных авиационных ресурсов и международной системы мониторинга движения морских судов AIS, сообщает «Интерфакс». Также известно, что Poseidon вылетел с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия.

Перед тем, как оказаться в районе присутствия российских кораблей, которые находились в 275 километрах к западу от пролива Гибралтар, американский противолодочный самолет снизился с высоты 9,1 тыс. метров до 907 метров. Также отмечается, что в ходе разведывательного полета он снижался до 160 метров. Морской разведчик США провел в данном районе более полутора часов, а затем вернулся на базу.

Отметим, что в отряд, который возглавляет фрегат «Адмирал Горшков», входят многофункциональное судно материально-технического обеспечения «Эльбрус», спасательный буксир «Николай Чикер» и средний морской танкер «Кама». Такой дальний поход стал первым для «Адмирала Горшкова». Отряд выполнит задачи дальнего похода в различных точках Мирового океана, а также зайдет в порты иностранных государств.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 11.03.19

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