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Понедельник, 18 марта 2019, 18:39 мск

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Австрийский лидер призвал Европу «не плясать под дудку Трампа»

Фото: ec.europa.eu

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен призвал страны Европы «не плясать под дудку» президента США Дональда Трампа, если речь идет о проблемах, по которым позиции ЕС и Белого дома расходятся, пишет газета Welt.

По словам Ван дер Беллена, выход США из Всеобъемлющего соглашения с Ираном и последовавший запрет для европейских компаний вести дела с Тегераном под угрозой санкций – «это уже слишком». То же самое касается, отметил президент Австрии, и многих других вопросов.

Как напоминает «РГ», в январе посол США в ФРГ направил письмо ряду немецких компаний, в котором заявил, что участие в проекте газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря «Северный поток-2» чревато санкциями.

Вена, Иван Гридин

Вена. Другие новости 18.03.19

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Метки / Европа

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