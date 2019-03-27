Бывшего бойца MMA Конора Макгрегора обвинили в изнасиловании

Экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора обвинили в изнасиловании, якобы совершенном в декабре прошлого года, пишет The New York Times. В январе бойца арестовали в Ирландии, но после допроса официальное обвинение полицейские предъявлять не стали и отпустили на время расследования.

Как писал «Новый День», вчера Макгрегор заявил о завершении карьеры. Об этом решении он рассказал в своем микроблоге в Twitter. «Привет, ребята! Быстрое объявление: я решил уйти из спорта, также известного, как смешанные боевые искусства (ММА). Желаю всем моим старым коллегам успехов. Теперь я присоединяюсь к своим бывшим партнерам в этой авантюре уже на пенсии», – написал Макгрегор.

По словам представителя спортсмена, решение о завершении карьеры никак не связано с расследованием дела об изнасиловании.

Дублин, Иван Гридин

Дублин. Другие новости 27.03.19

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