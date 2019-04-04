Боец Конор Макгрегор снова передумал уходить из спорта

Объявивший на прошлой неделе о завершении карьеры ирландский боец смешанных единоборств (MMA) Конор Макгрегор заявил в своем твиттере о возвращении на ринг.

Он написал, что намерен двигаться вперед вместе со своими фанатами всех вероисповеданий и всех слоев общества. «Все религии призывают нас быть лучше. У нас один мир на всех. Увидимся в октагоне», – добавил Конор.

Как сообщал «Новый День», боец объявил об уходе из спорта 26 марта. В последний раз Макгрегор выходил на ринг в октябре прошлого года на турнире в Лас-Вегасе (США). Тогда ирландец уступил в чемпионском бою россиянину Хабибу Нурмагомедову. После поединка между участниками команд обоих бойцов произошла драка. Решением атлетической комиссии Нурмагомедов был дисквалифицирован на 9 месяцев, Макгрегор – на полгода.

На этой неделе спортсмены обменялись оскорбительными заявлениями в соцсетях. В одном из постов ирландец обозвал Нурмагомедова «крысой» и оскорбил его жену, сравнив ее с полотенцем. В ответ российский боец заявил, что его экс-соперник «потерял честь навсегда» и теперь ему придется жить с этим.

Добавим, что 3 года назад Макгрегор уже объявлял об уходе с ринга, однако позже заявил, что передумал.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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