Ирландский боец ММА Конор Макгрегор завершил карьеру

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор заявил о завершении карьеры. Об этом решении он рассказал в своем микроблоге в Twitter. «Привет, ребята! Быстрое объявление: я решил уйти из спорта, также известного, как смешанные боевые искусства (ММА). Желаю всем моим старым коллегам успехов. Теперь я присоединяюсь к своим бывшим партнерам в этой авантюре уже на пенсии», – написал Макгрегор.

Наиболее запомнившимся для россиян стал поединок Макгрегора с Нурмагомедовым за титул в UFC. Как писал «Новый День», бой состоялся в октябре прошлого года в Лас-Вегасе (США). Одержав победу, российский спортсмен перепрыгнул через ограждение октагона и пошел драться в зрительный зал. Он напал на спарринг-партнера Макгрегора Диллона Дэниса. Затем произошло несколько стычек между участниками команд Макгрегора и Нурмагомедова, в частности, боец UFC Зубайра Тухугов напал на ирландца. Охранники смогли разнять их, а Макгрегора увели в подтрибунное помещение.

На послематчевой пресс-конференции Нурмагомедов извинился за свое поведение: «Я хочу извиниться перед атлетической комиссией. Это – не моя лучшая сторона!» Макгрегор со своей стороны отказался направлять заявление в полицию.

Дублин, Иван Гридин

Дублин. Другие новости 25.03.19

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