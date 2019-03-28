С третьей попытки: в британском парламенте определена очередная дата голосования по Brexit

Третье голосование по сделке о выходе Соединенного Королевства из Европейского союза состоится 29 марта. Об этом сообщил сегодня глава Палаты общин Великобритании Джон Беркоу, передает iReactor.

Накануне британские парламентарии во время голосования в Палате общин отвергли все 8 альтернативных вариантов сделки с Евросоюзом по Brexit. Если такая ситуация сохранится до конца марта, то Великобритания, как ранее договорились члены Евросоюза, выйдет из блока 12 апреля. Альтернативный вариант – выход из ЕС 22 мая при достижении консенсуса в британском парламенте.

Ранее премьер Тереза Мэй объявила о готовности уйти в отставку досрочно, если парламент одобрит согласованную ее правительством с Брюсселем сделку по Brexit.

Лондон, служба информации РИА «Новый День»

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