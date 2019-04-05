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NewDayNews.ru

Пятница, 5 апреля 2019, 10:40 мск

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Войска оппозиции наступают на столицу Ливии. ООН призвала прекратить конфликт

На территории Ливии продолжается серьезная военная эскалация. Поддерживаемый арабским миром фельдмаршал Халифа Хафтар начал полномасштабное наступление на столицу государства – Триполи, где находится утвержденное ООН Правительство национального единства. Сообщается также, что в этот же день, 4 апреля, в Ливию проникли главари запрещенной в России и многих других странах мира террористической группировки «Аль-Каида». Произошли первые боевые столкновения. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал участников конфликта отказаться от кровопролития.

Войска Хафтара выступили на Триполи из города Тобрук. Со своей стороны, премьер-министр правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж приказал подконтрольным ему вооруженным силам защищать столицу. Он также разрешил использовать военно-воздушные силы для «защиты гражданского населения», передает ФАН.

В январе 2019 года секретарь Совбеза России Николай Патрушев провел в Абу-Даби встречу с советником по национальной безопасности Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) принцем Тахнуном бен Заидом Аль-Нахайяном. Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. В частности, в Ливии, Йемене и Сирии. Как напоминает «Газета.ру», они выразили заинтересованность в информационном обмене, совместном противодействии финансированию терроризма и транзита боевиков, а также пресечении каналов незаконного оборота оружия и наркотиков, борьбе с распространением экстремистской идеологии.

В декабре прошлого года американское информационное агентство Bloomberg сообщало, что Саиф аль-Ислам Каддафи, сын убитого в 2011 году ливийского лидера Муаммара Каддафи, обратился к российским властям с просьбой поддержать его президентские амбиции в Ливии. По словам одного из источников агентства, российские власти провели с ним переговоры, однако Россия пока не решила, кого именно собирается поддерживать в ливийской президентской кампании. Чуть ранее Саиф аль-Ислам Каддафи якобы встречался с заместителем главы российского МИД Михаилом Богдановым, которому он передал письмо, адресованное правительству России и президенту Владимиру Путину.

В начале ноября в Москве состоялась встреча министра обороны России Сергея Шойгу и Халифы Хафтара. Они также обсудили борьбу с терроризмом и тему безопасности на Ближнем Востоке. Месяцем ранее таблоид The Sun со ссылкой на источники писал, что Россия якобы хочет отправить войска в Ливию, якобы, чтобы «взять под контроль» крупнейший незаконный миграционный маршрут в ЕС ради дестабилизации ситуации в регионе и Европе.

Также таблоид писал, что российская сторона якобы планирует превратить Ливию в «новую Сирию». Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал эту публикацию «бредовой идеей», передает НСН. «Бредовость идеи, согласно которой мы якобы будем в той или иной стране дестабилизировать ситуацию, плодить хаос ради того, чтобы продолжать заполнять Европу нелегальными иммигрантами, не требует комментариев. Совершенно очевидно, что Россия никогда так не действовала и действовать не собирается впредь. Проблема массовой иммиграции – это глобальная проблема, к которой человечество обращается давно, последовательно», – сказал сенатор.

Он также подчеркнул, что Россия, со своей стороны, активно участвует в программах противодействия нелегальной иммиграции, так как сама «оказывается в заложниках у этой проблемы».

Триполи, Иван Гридин

Триполи. Другие новости 05.04.19

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