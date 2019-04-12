Эксперты США потребовали пересмотра отношений с Россией по примеру Рейгана

Бывший госсекретарь США Джордж Шульц, экс-глава Минобороны Уильям Перри и бывший сенатор Сэмюэл Нанн опубликовали в The Wall Street Journal статью с призывом к американским властям пересмотреть политику в отношении России.

«США, их союзники и Россия оказались в опасном политическом параличе, который может привести, скорее всего, по ошибке или просчёту, к военной конфронтации и, возможно, к применению ядерного оружия впервые за почти 74 года», – говорится в тексте.

По мнению политиков, «чтобы поддержать стратегическое возобновление сотрудничества с Россией и уйти от опасного положения, необходим смелый политический сдвиг». «В противном случае наши страны могут вскоре оказаться в ядерном противостоянии, более опасном, дезориентирующем и экономически затратном, чем холодная война», говорится в статье.

Политика сдерживания, по их мнению, защитить мир от ядерной ошибки или «ядерного терроризма» не сможет, а Москве и Вашингтону не хватает «устойчивого содержательного диалога». Эксперты также указали и на современные угрозы. В частности, они напомнили «об увеличившейся вероятности, что на ядерные системы предупреждения и командования и контроля (одной из сторон конфликта) могут быть направлены кибератаки».

Политики считают, что в связи с этим спикер палаты представителей демократ Нэнси Пелоси и лидер большинства в сенате США Митч Макконнелл, как и в 1980-х годах, должны созвать новую двухпартийную контактную группу для работы над укреплением НАТО и возобновлением диалога с Россией. При этом они напомнили, что аналогичная модель и соответствующий политический курс помогли положить конец холодной войне.

Кроме того, эксперты считают необходимым для перезагрузки отношений, чтобы президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин подписали совместную декларацию, «подтверждающую, что в ядерной войне не может быть победителя и что такое противостояние никогда не должно начаться».

Усилия для достижения подобных результатов «должны начаться уже сейчас», подчеркнули Шульц, Перри и Нанн, передает РБК. «Нет времени ждать новой администрации США, нового лидера в Кремле или постепенного разрешения текущих международных споров, – уверены они. – Риски слишком велики, чтобы откладывать реализацию жизненно важных интересов Америки».

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 12.04.19

В США самолет рухнул из-за собаки-пилота, пес выжил. / Украина ждёт отмашки от НАТО на штурм Керченского пролива. / «Демократичная» сербская оппозиция возобновила наступление на свободу слова. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»