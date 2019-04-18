МИД РФ возмутился осквернением обелиска советским воинам в Польше

Москва возмущена фактом осквернения обелиска советским воинам в польском городе Явор, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. «Мы возмущены очередной хулиганской выходкой в отношении захоронения советских воинов в городе Явор, Нижнесилезское воеводство Польши», – заявила она.

Мария Захарова рассказала, что неизвестные осквернили центральный обелиск на кладбище солдат и офицеров Красной армии, погибших при освобождении Польши от гитлеровской оккупации. Полиция уже начала расследование инцидента, власти заверили, что монумент будет приведен в порядок, добавила она.

«К сожалению, мы видим в целом неконструктивное отношение властей в целом к этому вопросу, пренебрежение мемориалом является следствием проводимой официальной Варшавой государственной политики, направленной на перелицовку собственной, а в общем уже и мировой истории», – цитирует Захарову РИА «Новости».

Москва, Иван Гридин

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