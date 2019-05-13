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Понедельник, 13 мая 2019, 10:46 мск

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Французский политик призвал прекратить «антироссийскую истерию»

Глава французской левой партии Жан-Люк Меланшон попросил ЕС ослабить давление на Россию и прекратить «антироссийскую истерию», пишет Figaro. По словам политика, Евросоюзу необходимо поменять отношение не только к российской стороне, но и к НАТО. Он предложил на предстоящих выборах в Европарламент выбрать депутатов, которые изменят политику Евросоюза.

«В ваших интересах иметь депутатов, которые не станут участвовать в антироссийской и пронатовской истерии, что свирепствует в Европарламенте», – подчеркнул Меланшон, добавив, что его называют «российским агентом», но ему это нравится, так как он «хочет мира». «Для меня большая честь, что меня сравнивают с русским агентом, потому что я хочу мира», – заключил депутат.

Москва, Иван Гридин

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