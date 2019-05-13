Иран и Египет осудили нападение на торговые суда у берегов ОАЭ

Официальный представитель МИД Ирана заявил, что акты вандализма в отношении четырех торговых судов в акватории Объединенных Арабских Эмиратов вызывают беспокойство и требуют расследования. «То, что случилось с несколькими кораблями в Оманском заливе, вызывает сожаление и беспокойство одновременно и создает для нас неудобство, и мы требуем начать расследование это инцидента», – говорится в заявлении.

Египетский МИД также осудил нападение на торговые суда в районе порта Фуджейры. Об этом говорится на странице ведомства в фейсбуке. В МИД Египта заявили, что «жестко осуждают» такие поступки. «Египет жестко осуждает... [и] нарушение национальной безопасности ОАЭ и всех их сухопутных и морских границ», – отметили в ведомстве.

При этом в настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия. Ранее СМИ сообщили о взрывах на семи нефтяных танкерах в ОАЭ. Позже стала поступать противоречивая информация о случившемся. Так, например, были сообщения о том, что все новости об инцидентах с судами в территориальных водах ОАЭ – фейковые.

Министерство иностранных дел ОАЭ официально заявило в воскресенье, что четыре торговых судна подверглись «актам вредительства» в районе порта Фуджейра. Обошлось без пострадавших, из судов не вытекло никаких опасных жидкостей или топлива.

Ливанский телеканал al-Mayadeen сообщал, что утром в воскресенье в порту Фуджейра прогремело несколько мощных взрывов. Также сообщалось, что пожар охватил как минимум семь нефтяных танкеров. Власти эмирата Фуджейра впоследствии опровергли данные сообщения.

Абу-даби, Иван Гридин

Абу-даби. Другие новости 13.05.19

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