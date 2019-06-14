США заявили о наличии доказательств вины Ирана в подрыве танкеров

Центральное командование вооруженных сил США приводит видеозапись, на которой якобы можно увидеть военнослужащих Революционной гвардии Ирана, снимающих неразорвавшуюся мину с корпуса одного из танкеров в Оманском заливе, передает Reuters. Американские военные утверждают, что патрульный катер иранской Революционной гвардии снял взрывчатку с корабля Kokuka Courageous, который ранее был поврежден взрывом. При этом качество видео оставляет желать лучшего, а сказать наверняка, какой катер попал в кадр, и что за люди на нем находятся, невозможно.

Скриншот с видео Центрального командования вооруженных сил США

Запись распространил в том числе и телеканал CNN. Ранее в Госдепе США заявили, что именно Иран стоит за подрывом двух танкеров на выходе из Персидского залива. В результате нападения оба корабля были серьезно повреждены. Их экипажи благополучно эвакуировались. В связи со случившимся в район бедствия был направлен американский эсминец Major. В Вашингтоне подчеркнули, что не желают эскалации конфликта, однако будут защищать свободу навигации и международной торговли.

В Тегеране ответственность за инцидент в Оманском заливе возлагают на врагов Ирана, призывая все страны региона к диалогу. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что делать выводы о причинах случившегося преждевременно.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 13.06.19

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