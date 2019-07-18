Иран захватил нефтяной танкер

Патруль Корпуса стражей исламской революции задержал в Персидском заливе иностранный танкер, на борту которого были «миллион литров контрабандного топлива», сообщает агентство Tasnim.

Это произошло к югу от острова Ларек. Кому принадлежит танкер и под флагом какой страны он следовал, пока неизвестно.

В июне Центрального командования вооруженных сил США опубликовало видеозапись, на которой якобы можно увидеть военнослужащих Революционной гвардии Ирана, снимающих неразорвавшуюся мину с корпуса одного из танкеров в Оманском заливе.

Американские военные утверждают, что патрульный катер иранской Революционной гвардии снял взрывчатку с корабля Kokuka Courageous, который ранее был поврежден взрывом. При этом качество видео оставляет желать лучшего, а сказать наверняка, какой катер попал в кадр, и что за люди на нем находятся, невозможно.

Запись распространил в том числе и телеканал CNN. Ранее в Госдепе США заявили, что именно Иран стоит за подрывом двух танкеров на выходе из Персидского залива. В результате нападения оба корабля были серьезно повреждены. Их экипажи благополучно эвакуировались. В связи со случившимся в район бедствия был направлен американский эсминец Major. В Вашингтоне подчеркнули, что не желают эскалации конфликта, однако будут защищать свободу навигации и международной торговли.

В Тегеране ответственность за инцидент в Оманском заливе возлагают на врагов Ирана, призывая все страны региона к диалогу. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что делать выводы о причинах случившегося преждевременно.

Тегеран, Иван Гридин

Тегеран. Другие новости 18.07.19

Ученые предложили заново наморозить тающие ледники Антарктиды. / Политический кризис в Косове: албанские власти края не могут договориться между собой. / Во время пожара в японской студии аниме погибли 12 человек. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»