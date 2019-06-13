Стала известна судьба россиян с терпящего бедствие танкера

На борту загоревшегося после взрыва у берегов Ирана танкера Front Altair, принадлежащего зарегистрированной на Бермудских островах компании Frontline, было 11 российских моряков. В экипаж танкера также входили 11 филиппинцев и один гражданин Грузии. Все люди были благополучно эвакуированы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на компанию-судовладельца Frontline. Судно шло под флагом Маршалловых островов.

«На борту было 11 россиян, один гражданин Грузии и 11 филиппинцев. В данный момент они все в безопасности и без каких-либо травм были доставлены на сухогруз Hyundai Dubai, ответивший на их запрос о помощи», – рассказали РБК в пресс-службе компании Frontline. Как писал «Новый День», в МИД России заявили, что проверяют информацию о гражданах, которые могли быть в составе экипажа терпящего бедствие судна.

Также известно, что другое, находящееся в в Оманском заливе судно, – Kokuka Courageous, принадлежащее зарегистрированной в Панаме компании из Японии, – дважды подверглось обстрелу, сообщает CNN. Тип использованных снарядов на данный момент не установлен. О том, кто вел обстрел, тоже не сообщается.

По словам собеседника телеканала, первый снаряд поразил корпус танкера выше ватерлинии, и судно загорелось. После попадания в него второго снаряда всех членов экипажа – 21 филиппинца – эвакуировали на другое судно.

Отметим, что норвежская компания Frontline опровергла сообщения, распространенное ранее иранскими СМИ, о том, что другое атакованное судно – Front Altair – якобы пошло ко дну.

Также распространена версия, что пожар на борту Front Altair начался после взрыва, возможной причиной которого называли торпедную атаку или подрыв на мине. Одновременно пострадал еще один танкер – Kokuka Courageous, шедший под флагом Панамы. В компании Frontline отмечают, что об атаке на судно говорить пока преждевременно.

Ранее иранское агентство IRNA сообщило, что 44 эвакуированных с обоих танкеров моряка доставлены в порт Джаск, находящийся в южной иранской провинции Хормозган.

Тегеран, Иван Гридин

Тегеран. Другие новости 13.06.19

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