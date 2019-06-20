Пентагон перебрасывает дополнительные силы и вооружения на Ближний Восток

Пентагон принял решение об усилении военного присутствия на Ближнем Востоке. В частности, в регион перебросят батальон системы ПВО Patriot, сообщает Reuters. В качестве дополнительного вооружения американские войска также получат разведывательную авиацию, дроны и «иные способы сдерживания», указали в Министерстве обороны США.

В военном ведомстве заявили, что данные меры вызваны не конфликтом с Ираном, а преследуют защиту американских интересов в ближневосточном регионе. Во вторник, 18 июня, США заявили об отправке на Ближний Восток дополнительно 1000 военнослужащих. Решение стало следствием атаки на танкеры в Оманском заливе, ответственность за которую Вашингтон возложил на Тегеран. Власти Ирана свою причастность отрицают.

В США после нападений на танкеры заявили о готовности защищать свободную торговлю. При этом американцы особо отметили, что не желают эскалации напряженности в регионе.

Как писал «Новый День», два танкера в Оманском заливе пострадали от взрывов 13 июня. Один из них – Kokuka Courageous – шел под флагом Панамы, второй – Front Altair – под флагом Маршалловых островов. На следующий день президент США Дональд Трамп обвинил в атаке Иран. Как пояснил госсекретарь США Майк Помпео, о причастности Тегерана свидетельствует характер повреждений кораблей.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 20.06.19

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