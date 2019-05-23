Пентагон попросил отправить на Ближний Восток 10 тысяч солдат

Пентагон в ближайшем будущем представит Белому дому план по отправке 10 тысяч солдат на Ближний Восток. По мнению американских военных, это необходимая оборонительная мера, вызванная кризисом в отношениях с Ираном, сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

Впрочем, отмечает агентство, на данный момент Белый дом пока не одобрил отправку войск к границам Ирана. Также в ближайшее время планируется обсуждение отправки на Ближний восток дополнительных кораблей и зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Как писал «Новый День», в середине мая стало известно, что США подготовили обновленный военный план по отправке на Ближний Восток до 120 тысяч военнослужащих. Это произойдет, если Иран ускорит разработку ядерного оружия или атакует американских военных. Документ представил исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан.

Указанное в плане число военнослужащих шокировало многих из тех, кто ознакомился с ним – приблизительно столько же американских военных участвовали во вторжении в Ирак в 2003 году.

6 мая стало известно о намерении США в связи с «резким ростом угрозы со стороны Ирана» направить к его берегам ударную группу с авианосцем в качестве «сигнала» Тегерану. Командующий иранскими ВМС в ответ на это заявил, что войска США должны покинуть регион.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 23.05.19

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