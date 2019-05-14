США подготовили документ для отправки к берегам Ирана 120 тысяч военных

Обновленный военный план США предусматривает отправку до 120 тысяч военнослужащих на Ближний Восток, если Иран ускорит разработку ядерного оружия или атакует американских военных. Документ представил исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан, пишет New York Times со ссылкой на нескольких ответственных за национальную безопасность американских чиновников.

Издание сообщает, что Шанахан представил план на встрече главных помощников президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, которая состоялась 9 мая. Документ был подготовлен под давлением советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона, добавляет издание. Также отмечается, что указанное в плане число военнослужащих «шокировало» многих из тех, кто ознакомился с ним – приблизительно столько же американских военных участвовали во вторжении в Ирак в 2003 году.

6 мая стало известно о намерении США в связи с «резким ростом угрозы со стороны Ирана» направить к его берегам ударную группу с авианосцем в качестве «сигнала» Тегерану. Командующий иранскими ВМС в ответ на это заявил, что войска США должны покинуть регион.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 14.05.19

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