Мировые цены на нефть подскочили на фоне известий о взрывах на танкерах

На двух нефтяных танкерах в акватории Оманского залива у берегов Ирана произошли взрывы, сообщает Al-Alam. Экипажи запросили помощь у близлежащих стран. Что стало причиной взрывов, не сообщается. По данным Reuters, люди с терпящих бедствие танкеров благополучно эвакуировались. О составе экипажей агентству ничего не известно.

По предварительным данным, спаслись 44 моряка. О ЧП в Оманском заливе также сообщил Пятый флот ВМС США. По данным американцев, члены экипажа одного из пострадавших танкеров заявили об атаке, пишет Bloomberg. Британская структура UKMTO, занимающаяся безопасностью на море, также сообщила, что в Оманском заливе произошел некий инцидент, не уточнив деталей, сообщает AP.

Между тем, в СМИ появилась информация, что на одном из танкеров находились граждане России. МИД РФ проверяет эти данные, сообщили в пресс-службе ведомства. «В МИД РФ проверяют информацию о гражданах России, которые могли быть в составе экипажа загоревшегося в Оманском заливе норвежского танкера», – говорится в сообщении.

На фоне сообщений о происшествии августовские фьючерсы нефти марки Brent в ходе торгов в четверг выросли подскочили на 4,35% и достигли показателя в $62,56 за баррель. На момент публикации данного материала их стоимость составляла $62,09.

Как писал «Новый День», в начале мая в акватории Объединенных Арабских Эмиратов произошли атаки на четыре танкера. Официальный представитель МИД Ирана заявил, что данные акты вандализма вызывают беспокойство и требуют расследования. «То, что случилось с несколькими кораблями в Оманском заливе, вызывает сожаление и беспокойство одновременно и создает для нас неудобство, и мы требуем начать расследование это инцидента», – говорилось в заявлении.

Египетский МИД также осудил нападение на торговые суда в районе порта Фуджейры. Об этом говорится на странице ведомства в фейсбуке. В МИД Египта заявили, что «жестко осуждают» такие поступки. «Египет жестко осуждает... [и] нарушение национальной безопасности ОАЭ и всех их сухопутных и морских границ», – отметили в ведомстве.

Министерство иностранных дел ОАЭ официально заявило, что четыре торговых судна подверглись «актам вредительства» в районе порта Фуджейра. Обошлось без пострадавших, из судов не вытекло никаких опасных жидкостей или топлива.

Тегеран, Иван Гридин

Тегеран. Другие новости 13.06.19

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