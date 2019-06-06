Эксперты рассказали о последствиях поставок С-400 в Турцию

Турция потеряет лицо и придет к стратегическому проигрышу, если откажется от российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» в угоду США. Такое мнение высказал эксперт Центра изучения современной Турции Юрий Мавашев в беседе с телеканалом RT.

По его словам, требуя от Анкары отказаться от закупок российского оружия, Вашингтон выдвигает ультиматум и не намерен предлагать компромиссы. «Скорее всего, это очередной блеф американской стороны. Вашингтон не предусматривает равного диалога. Но даже если бы речь шла об очень выгодных предложениях, в Анкаре понимают, что отказ от С-400 сегодня для Турции будет означать потерю лица. И это приведет турецкую сторону к стратегическому проигрышу – от Анкары отвернутся все те государства, которые поверили в ее независимую политику», – уверен эксперт.

Схожей точки зрения придерживается эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Он заявил, что отказ от С-400 показал бы, что Турция поддается давлению. «Она потеряет и в имиджевом смысле, и в плане отношений с Россией. Стоит ли это хороших отношений с Вашингтоном, решать турецкому руководству. Пока неизвестно, о каких именно вариантах идет речь и насколько они могут устроить Анкару», – сказал Брутер.

Герой России, председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» генерал-майор Сергей Липовой в свою очередь считает, что у Турции достаточно рычагов, чтобы попытаться отрезвить Вашингтон. По словам генерала, Анкара уже сделала свой выбор в пользу защиты национальных интересов, а не интересов американского военно-промышленного комплекса, пишет «Военное обозрение». Сергей Липовой отмечает, что Турция может напомнить США, что ссориться им с Анкарой не выгодно – в противном случае можно получить перекрытие доступа в Чёрное море для кораблей американских ВМС.

«С-400 развязывает руки для проведения более активной и независимой политики Турции на Ближнем Востоке, особенно в энергетической сфере, обеспечивает безопасность турецкого континентального шельфа. Именно эти факторы обусловили заключение контракта с Россией на закупку С-400. Всё это вызывает недовольство в Вашингтоне, который не привык, что кто-то действует самостоятельно. Но ссориться с Турцией Америке невыгодно. Никаких санкций не будет. У Турции ведь тоже есть, чем ответить и ответить так, что мало не покажется. К примеру, закрыть для американских военных кораблей Босфор – и тогда США вообще останутся без Черного моря», – сказал Сергей Липовой:

Издание также отмечает, что Вашингтону очень важно, как отреагирует Турция в случае введения санкции за контракт с Россией о поставках С-400. С одной стороны американцам нужно сохранить лицо, чтобы не дать повод другим задуматься, что их санкции – «сотрясание воздуха». С другой стороны – давить на Турцию тоже опасно, учитывая, что страна – член НАТО. Анкара может действительно устроить демарш – при учёте событий, которые были связаны с попыткой свержения Эрдогана.

Как писал «Новый День», на днях заявление президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия предложила Турции лучшие условия по продаже своих противоракетных комплексов, чем США. 29 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Турция получит комплексы С-400 «Триумф» с опережением изначально намеченного графика. Соглашение предусматривает поставку Турции четырех дивизионов С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд.

В Вашингтоне подчеркивают, что российские «Триумфы» не могут быть интегрированы в систему НАТО. Чтобы принудить Анкару отказаться от сделки с Москвой, американская сторона угрожают санкциями, в том числе сворачиванием программы производства и поставки Турции истребителей F-35. Вместо С-400 США предлагают союзнику приобрести более дорогостоящие системы ПВО Patriot американского производства.

В начале апреля Анкара заявила, что найдет замену истребителям F-35 в случае отказа США от их поставки. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. «Есть F-35, и есть самолеты российского производства. Если не получится приобрести F-35, то Турция закупит аналогичные самолеты у других стран. И так будет продолжаться до начала производства наших собственных истребителей пятого поколения», – заверил Чавушоглу.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.06.19

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