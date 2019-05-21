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Вторник, 21 мая 2019, 18:57 мск

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США ввели санкции еще против двух российских оборонных предприятий

Фото: www.state.gov

США ввели ограничительные меры еще против двух российских предприятий, а также военного учебного центра за нарушение американского законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения, запрет на поставку которого действует в отношении Ирана, Сирии и Северной Кореи.

Согласно решению Госдепартамента США, в «черный список» включены учебный центр зенитно-ракетных войск в Гатчине, Тульское конструкторское бюро приборостроения и московский машиностроительный завод «Авангард».

Завод «Авангард» входит в концерн «Алмаз-Антей» и является единственным производителем ракет для зенитных ракетных систем С-300 и С-400, которые поставляютcя в российскую армию и идут на экспорт, уточняет РБК.

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

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